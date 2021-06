Jannik Sinner subito fuori al Queen's

LONDRA. Finisce immediatamente l'avventura nel tabellone di singolare di Jannik Sinner nel torneo del Queen's.

L'altoatesino, terzo favorito del tabellone, è stato infatti sconfitto da Jack Draper, numero 309 al mondo, per 7-6 (6), 7-6 (2).

Il 19enne britanicco, nonostante un avvio decisamente in salita, è rimasto aggrappato al match, sfruttando al massimo i tanti errori di dritto del nostro, il quale, dal canto suo, nelle occasioni in cui si è trovato a servire per il set, non è mai stato aiutato dal servizio.