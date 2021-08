Jannik Sinner non si ferma più e approda in finale a Washington: è la prima volta in un torneo Atp 500

BOLZANO. Jannik Sinner gioca un gran tennis e a Washington supera in due set il padrone di casa Jenson Brooksby, sorpresa del torneo. 7-6 6-1 il risultato in favore dell'altoatesino, che conquista così la prima finale in carriera in un ATP 500. Sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald che ha battuto il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5.

Nel giorno di chiusura delle Olimpiadi Sinner può dunque conquistare la vittoria nel torneo Usa rispondendo così a chi lo aveva criticato per la decisione di non partecipare ai Giochi di Tokyo ma di concentrarsi sul miglioramento del suo gioco, scelta che – al netto di ogni considerazione – ha evidentemente dato i suoi frutti.