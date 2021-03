Itas spaziale! Per la quinta volta è in finale di Champions

PERUGIA. E’ finale di Champions. La quinta. L’Itas soffre contro Perugia ma ottiene i due set necessari per centrare l’obbiettivo. Il prossimo 1 maggio a Verona, la squadra di Lorenzetti andrà a caccia della sua quarta affermazione nella massima competizione europea (2009, 2010 e 2011 i successi, poi la finale persa cinque anni fa) contro i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle che a sorpresa hanno eliminato al golden set lo Zenit Kazan campione in cinque delle ultime delle 8 edizioni.

Ieri al PalaBarton, nel ritorno del derby contro la Sir Safety Conad battuta 3-0 alla BLM Group Arena, l'Itas subisce l'avvio dei Block Devils, che conquistano i primi due parziali (25-22, 25-17), ma poi si prende terzo e quarto set (25-23, 25-17) che valgono il passaggio del turno. Il tie-break se lo aggiudica Perugia per 15-6 ma non basta agli umbri per giocare la seconda finale di Champions dopo quella persa nel 2017 contro lo Zenit Kazan.