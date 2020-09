Internazionali di Roma, Dimitrov ferma la marcia di Sinner

È felice, il nostro Yeman Crippa, dopo aver aver stabilito al Golden Gala di Roma il nuovo record italiano nei 3.000 metri con 7'38''27. Nato in Etiopia e adottato in Trentino da genitori speciali insieme a sette fratelli e cugini rimasti orfani, Crippa ribadisce che «la mia è una bella storia e sono contento che se ne parli in giro, dimostra che si può crescere felici anche in questo modo e per questo ringrazio i miei genitori per avermi cresciuto».

«Sto vivendo un bellissimo momento, nonostante tutto sto facendo una bella stagione e sono contentissimo di come sto gareggiando. Nonostante il record, sto crescendo come atleta e ci stiamo avvicinando sempre di più ai nostri obiettivi futuri. Sono cambiato in carattere e tenacia, non mi faccio impaurire da nessuno e cerco di dare il massimo».

«Avevo insistito a farmi organizzare un bel tremila - ha aggiunto - ho fatto il mio e alla fine sono riuscito a conquistarlo. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, dopo Ostrava avevo avuto un problemino che però grazie a loro mi sono rimesso in fretta».