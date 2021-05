Inter campione d'Italia! Il Sassuolo ferma l’Atalanta. Interrotto il dominio Juve

SASSUOLO. Il Sassuolo ferma l’Atalanta 1-1 in casa e l’Inter festeggia il suo 19.mo scudetto. Una partita ricca di emozioni quella dei bergamaschi secondi in classifica, che hanno anche sbagliato un rigore. Ora a Milano si festeggia, ma anche a Trento, dove sono subito scattati i caroselli in piazza Venezia.

Scudetto Inter, scattano i caroselli al "lavaman del sindaco" I nerazzurri campioni d'Italia per la 19.ma volta grazie all'impresa del Sassuolo, che ferma l'Atalanta. Anche a Trento esplode la gioia dei tifosi (video di Claudio Libera)

L'Inter è campione d'Italia con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che hanno vinto ieri a Crotone 2-0, sono a 82 punti, 13 piu' dell'Atalanta e nessuna squadra puo' piu' raggiungerla.

























Inter campione d'Italia, a Trento festeggiano anche le "famiglie nerazzurre" Per lo scudetto che interrompe 9 anni di dominio ininterrotto juventino sono scesi in piazza tanti tifosi. Classico appuntamento al "lavaman del sindaco" in piazza Venezia (foto di Claudio Libera)

Quello conquistato oggi e' il 19/o scudetto per l'Inter, che così interrompe il dominio della Juventus, campione d'Italia per 9 volte di fila. I bianconeri, con 36 scudetti, precedono proprio l'Inter che ora ne ha 19 e quindi uno più dei 'cugini' del Milan.

























"Campioni d'Italia!". Tornano a sventolare le bandiere nerazzurre nel centro di Trento. Gradinate da stadio in piazza Venezia Per festeggiare lo scudetto dell'Inter numerosi tifosi si sono ritrovati attorno al "lavaman del sindaco" (foto di Claudio Libera)

Trento, cori da stadio interisti in piazza Venezia I tifosi danno sfogo alla loro gioia dopo la notizia della conquista dello scudetto dei nerazzurri, centrato con quattro giornate di anticipo grazie al pareggio del Sassuolo con l'Atalanta (video di Claudio Libera)