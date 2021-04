Il Trento va avanti 2-0, ma alla fine la Clodiense riesce a pareggiare

TRENTO. Termina 2 a 2 il big match tra Trento e Union Clodiense nel recupero della sesta giornata del girone di ritorno del raggruppamento C di serie D. I gialloblu passano in vantaggio nel primo tempo con il “gol olimpico” di Gatto, che segna direttamente dalla bandierina, e poi raddoppiano con l’eurogol di Contessa, ma vengono raggiunti nella ripresa dai veneti, a segno con Seno e Gioè. Il Trento rimane saldamente al comando della classifica e allunga di un punto nei confronti della Manzanese ora a meno nove a parità di partite disputate.

Lunedì 3 maggio al “Briamasco” arriverà il Caldiero Terme per la dodicesima giornata del girone di ritorno.











Mister Parlato deve fare a meno dell'infortunato Bran e dello squalificato Nunes e opta per il classico “4-3-1-2” con Cazzaro in porta e linea difensiva formata da Galazzini e Contessa sulle corsie esterne con Trainotti e Dionisi centrali. Gatto è il playmaker in mezzo al campo con Caporali e Pilastro interni, mentre Belcastro agisce alle spalle del tandem offensivo composto da Aliu e Ferri Marini.

Il match sale subito di tono e, dopo alcune sortite in area avversaria, al minuto 28 si sblocca il risultato e il Trento passa a condurre: traversone dalla destra di Ferri Marini, che cerca in area Aliu con un cross insidioso sul quale interviene Seno che, per anticipare il centravanti gialloblu, quasi beffa il proprio portiere con la palla che finisce in corner.

Proprio dagli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva il vantaggio del Trento firmato Gatto, con la complicità di Amatori: la battuta del playmaker è forte e tesa sul primo palo con una traiettoria insidiosa, che inganna il portiere veneto e la palla si insacca in rete per l’1 a 0. Gli aquilotti salgono in cattedra e iniziano a macinare gioco mentre gli ospiti provano a controbattere in ripartenza.

Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio: Contessa raccoglie la respinta della difesa granata sugli sviluppi di un corner e, dal limite dell’area, praticamente da fermo, lascia partire un meraviglioso sinistro che termina la propria corsa all’incrocio dei pali.

La ripresa inizia con Tinazzi che sostituisce proprio Contessa, infortunatosi in occasione del gol e costretto a lasciare il campo, e con gli ospiti che spingono il piede sull’acceleratore per rientrare in partita. La squadra di Parlato va vicina al terzo gol dopo due minuti con Aliu ma poi si spegne la luce e, nel giro di tre minuti, subisce il rientro degli ospiti che firmano l’uno-due che vale il pareggio con i colpi di testa al 9’ di Seno e al 12’ di Gioè.

Parlato prova a cambiare qualcosa, inserendo Pattarello e Comper tentando la carta dell’attacco a tre, ma il secondo tempo prosegue all’insegna dell’equilibrio e privo di grandi occasioni. L’ultimo squillo arriva nel primo minuto di recupero con il solito Aliu, bravissimo a difendere palla e a fare perno sul difensore dentro l’area di rigore prima di sterzare e concludere col destro trovando però la super deviazione dell’estremo difensore granata. Il big match termina 2 a 2 con il Trento che mantiene inalterato il vantaggio nei confronti dei veneti e porta a nove le lunghezze di margine sulla Manzanese, seconda in classifica.

Appuntamento a lunedì 3 maggio per la trentunesima giornata con i gialloblù che ospiteranno il Caldiero Terme al “Briamasco”.

Il tabellino.

TRENTO - UNION CLODIENSE CHIOGGIA 2-2

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Galazzini (18’st Comper), Trainotti, Dionisi, Contessa (48’pt Tinazzi); Pilastro, Gatto, Caporali; Belcastro (18’st Salviato); Ferri Marini (13’st Pattarello, 35’st Osuji), Aliu. A disposizione: Ronco, Rivi, Santuari, Ronchi. Allenatore: Carmine Parlato.

UNION CLODIENSE (4-3-1-2): Amatori; Martino, Seno, Cuomo, Porcino; Valentini, Duse, Djuric (35’st Trento); Nappello (35’st Madiotto); Gioè, Ndreca (24’st Bullo). A disposizione: Sarri, Pastorelli, Ballarin, Monticelli, Pozzebon, Scarpa. Allenatore: Antonio Andreucci.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (Concari di Parma e Munitello di Gradisca d’Isonzo).

RETI: 28’pt Gatto (T), 44’pt Contessa (T), 9’st Seno (U), 12’st Gioè (U).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Giornata soleggiata. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Galazzini (T) e Dionisi (T). Calci d’angolo 8 a 4 per il Trento. Recupero 5’ + 4’.