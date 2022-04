Il Trento impatta a Seregno: resta il fantasma dei playout

TRENTO. Punto che non serve a smuovere la classifica per l’Ac Trento sul campo del Seregno. La partita si è conclusa 0-0. Fallita la caccia al terzo successo fuori casa della stagione per uscire dalla zona playout.

Le squadre sono andate al riposo dopo un primo tempo con poche emozioni. Più movimentata la ripresa. Illusione del vantaggio aquilotto al 55’: sponda di Bocalon e conclusione al volo di Osuji, con la palla che entra in rete quando il gioco era però già stato fermato dal direttore di gara per una carica del centravanti gialloblù ai danni di un difensore.

Sabato 16 aprile il Trento affronterà la Juventus Under 23.