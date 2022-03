Il Giro della Bolghera va a Luca Cretti: festa di sport e pubblico

TRENTO. Dopo il successo di Alessio Magagnotti del G.s. Forti e Veloci di Trento nella 67a edizione del Trofeo Martiri Trentini Coppa Mario Stofella Trofeo Enzo Moser per la categoria Allievi, è stata la volta di Luca Cretti atleta bergamasco che corre con il Team Hoplà Petroli di Firenze, che ha battuto allo sprint Magnus Henneberg, danese che corre per la Ciclistica Rostese. Terzo Giuseppe Aquila della Carnovali Rime.

Cretti ha fatto sua oggi (27 marzo) la 112a edizione de’ La Bolghera, classica di primavera in circuito per Dilettanti Under 23 Elite, Campionato provinciale Memorial Silvano Zoccante, con la partecipazione degli atleti delle Regioni aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria.

Tornata nella sua collocazione naturale nell’ultima domenica di marzo, dopo la forzata trasmigrazione in ottobre dello scorso anno causa pandemia. Grande il successo di pubblico e di sport, in una calda domenica che ha finalmente consegnato lo sport ai trentini che si sono goduti le gare, lunghe e combattute, camminando lungo il percorso di 2,8 chilometri da ripetersi ben 35 volte per i Dilettanti mentre per gli Allievi le tornate sono state “solo” 15. I chilometri totali 98 per gli Under 23, 42 per gli Allievi. Attenta e precisa la cronaca affidata come sempre alla sagacia di Diego Nart. C.L.