Il Giro della Bolghera ricorda le vittime della guerra in Ucraina

TRENTO. Alle 15 in punto di oggi (domenica 27 marzo), dopo un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della guerra in corso in Ucraina, Francesco Moser con il generale manager Giuseppe "Bepi" Zoccante ha dato il via alla 112a edizione del Giro della Bolghera, una delle corse per Dilettanti Under 23 Elite più antiche d'Italia.

Prima di abbassare la bandierina a scacchi e lasciare i 90 concorrenti a battersi lungo i 98 chilometri totali con ben 35 giri del circuito, i volontari e gli organizzatori hanno omaggiato Giuseppe Zoccante con un'opera di Fabio Vettori che, con le sue formichine, ripercorre la vita sportiva di un infaticabile uomo di ciclismo che in questo 2022 spegnerà le prime 80 candeline.

C.L.