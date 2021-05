Gli aquilotti volano in Serie C: tripudio gialloblù al Briamasco

TRENTO. Di nuovo in Serie C! Diciotto anni dopo! Al termine di una partita appassionante vinta 2-1 al Briamasco contro il Campodarsego, gli aquilotti hanno conquistato la promozione. Finalmente la squadra del capoluogo ritorna fra i professionisti.

Dopo il primo tempo, i gialloblù conducevano per 2-0 sul Campodarsego: al 25’ un gol meraviglioso in rovesciata di Grasjan Aliu ha sbloccato la partita, seguito 3 minuti dopo da un diagonale nell’angolino di Luca Belcastro.

L'attesa a bordo campo, il grido, gli abbracci. Il Trento è in Serie C!!! Mister Carmine Parlato esulta dopo avere portato gli aquilotti al sucesso. Il Trento ritorna in Serie C 18 anni dopo (video di Claudio Libera)

Nel secondo tempo sono riusciti a contenere gli attacchi degli avversari, che hanno accorciato le distanze senza riuscire a raggiungere il pareggio. Nel finale Aliu, grande protagonista anche di questa partita decisiva, si è visto annullare il terzo gol.

Gli ultimi minuti sono stati palpitanti, con mister Parlato che ha atteso a bordo campo il triplice fischio. Poi è esplosa la festa.

Palloncini e doccia di spumante in campo, davanti ai tifosi esultanti finalmente tornati sugli spalti. La squadra ha voluto rendere onore ai propri sostenitori andandoli a ringraziare sotto le gradinate. Poi le foto di gruppo, la torta e... una giornata di festa che continua, con l'adrenalina ancora a mille e negli occhi tutta l'emozione di questi ultimi 90 minuti storici.