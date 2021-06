Fabrizio Schmid: l'anima statistica del calcio italiano parla trentino

TRENTO. Non è da tutti riuscire a ricostruire l'albero genealogico del calcio italiano a tutti livelli. Ci puoi riuscire se hai passione, ma davvero tanta, una buona dose di fortuna e quell’empatia che ti permette di entrare subito in confidenza. Se a questo aggiungiamo il Dna ecco spiegato come Fabrizio Schmid, cinquantacinquenne trentino operaio magazziniere, sia diventato un ricercato consulente di storia calcistica italiana, ma anche censore delle tante pubblicazioni web – Wikipedia per prima -che spesso rilanciano errori su errori.

Nel caso della Panini i suoi archivi arrivano mediamente fino al 1964, ma per gli anni precedenti ci vuole Fabrizio Schmid. Si diceva del Dna: papà tifoso del Bologna conosceva a memoria tutte le formazioni ed acquistò anche l'enciclopedia “Tutto il calcio minuto per minuto. “Posso dire che il primo archivio dati l'avevo in famiglia – ci racconta Fabrizio - che ho implementato con un'attività continua, ma il contributo maggiore mi è arrivato dalla possibilità di accedere all'archivio di Coverciano chiuso al pubblico per il quale sono stato uno dei pochi a poter entrare”.

Un'altra fonte di informazione sono stati gli elenchi telefonici, le liste di trasferimento dei giocatori in uso fino al 1964: l’impressione è che sia un lavoro irripetibile: “Purtroppo è così. A parte l'età dei giocatori, non ci sono più gli elenchi dei telefoni da dove risalivo al numero dei giocatori, li chiamavo e mi davano tante informazioni, coi cellulari non è più possibile.” Internet non aiuta? “ Certamente però c'è tutto un altro taglio generazionale”.

Il patrimonio di Fabrizio sono i dati di tutti i calciatori che hanno giocato nei primi quattro livelli dei campionati italiani con le presenze stagione per stagione. Dal 1898 a metà degli anni ottanta, c'è la disponibilità completa di tutti i giocatori che hanno giocato in serie A, ma attenzione ci sono anche quelli che hanno giocato pochi minuti: pari dignità per tutti. Poi ci sono le schede anagrafiche: “Nate da migliaia di richieste inviate anche all'estero anche a parenti alla lontana; per i campionati di serie A, B e C ho scandagliato l’impossibile”.

I dati più originali ? “Direi le presenze di Giacinto Facchetti nei tre anni giocati nei dilettanti della Trevigliese a fine anni ‘50; quelle di Angelo Domenghini in seconda categoria col Verdello. Tarcisio Burgnich l'ho ricordato con una scheda nella quale erano riportate anche le partite giocate nella De Martino e nella squadra riserve”. Migliaia di libri, doppio video per il computer per poter esaminare più schede in contemporanea, hanno trasformato la l’abitazione di Fabrizio in Via Gramsci in un ufficio ricerche.

Ma la scintilla che ha fatto nascere tutto qual è stata? “ Direi l’ultimo volume dell’Enciclopedia Tutto il calcio minuto per minuto che mi sorprese perché dedicato alle statistiche: era quello a cui avevo sempre pensato e che prima di allora non era mai stato pubblicato”. La ricerca della quale va più orgoglioso ? “ I tabellini di Quarta Serie dei campionati 1952-’53 per i quali ho fatto sei anni di telefoniate”.

E per concludere i libri pubblicati tutti editi da Soccerdata: “Tutti i giocatori nella storia dell’Internazionale. Le loro carriere complete”. La Storia della Coppa Italia in due volumi: anno 1935-’36 e 1936-’37”. Fabrizio Schmid è stato anche un consulente fondamentale per la pubblicazioni di 35 libri di storia delle società, le più recenti quelle del Barletta, Ragusa e Sacilese. Mentre sta andando in stampa per i tipi di Geo Edizioni di Empoli tutte le statistiche del Calcio Trento in cent’anni d’attività: “ comprese anche quelle della Ginnastica Tridentina, Pro Trento e A,C Trento dalla cui fusione nacque il Trento Calcio”.