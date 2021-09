F1, a Monza clamoroso speronamento fra Hamilton e Verstappen: entrambi fuori

MONZA. Incredibile colpo di scena al 26/o giro del Gran Premio d'Italia a Monza. I due sfidanti per il titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton, si sono speronati in curva a vicenda finendo entrambi sulla ghiaia con la Red Bull dell'olandese sopra alla Mercedes del campione del mondo, salvo per miracolo grazie al nuovo sistema di protezione del cupolino detto Halo. Entrambi sono fuori gara.

Probabilmente il campione del mondo non ha dato spazio all'olandese. I piloti non si sono procurati ferite e sono tornati ai box.