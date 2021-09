Europei di ciclismo, nella crono donne un altro oro e bronzo alla bolzanina Pirrone

ROMA. Sono due le azzurre salire sul podio della cronometro Under 23, la prima delle prove in programma oggi (9 settembre) ai Campionati Europei di ciclismo si strada di Trento. La regina di giornata è Vittoria Guazzini, che copre i 22,4 km di percorso con un tempo di 29'02'', inavvicinabile per le avversarie.

Terzo gradino del podio sempre azzurro con una bravissima Elena Pirrone, bronzo continentale a circa 45'' di distacco dalla compagna di squadra.

Argento per la tedesca Hanna Ludwig.