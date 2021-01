Discesa di St. Anton: trionfa Sofia Goggia, quinta la trentina Pirovano

ST. ANTON. Terza discesa stagionale e secondo sigillo per la campionessa olimpica Sofia Goggia, la quale, nella libera di St.Anton, rifila quasi un secondo a Tamara Tippler, seconda. A completare il podio la statunitense Breezy Johnson.

Strepitoso quinto posto di Laura Pirovano. La 23enne di Spiazzo, in val Rendena, ha centrato così il miglior risultato in carriera in Coppa del mondo, dove era entrata nella top10 (proprio decima) unicamente nella combinata di Crans Montana di un anno fa.

Elena Curtoni è ottava, alla sua 200esima gara in Coppa, Bassino e Brignone fuori dalla top ten e precedute da Petra Vlhova.