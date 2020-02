Delta Informatica in testa alla pool promozione

OLBIA. Meglio di così la pool promozione della Delta Informatica Trentino non poteva davvero iniziare. Con una prestazione estremamente convincente le gialloblù di Matteo Bertini esordiscono nella seconda fase della stagione violando in quattro parziali il parquet dell'Hermaea Olbia, dominando la prima fase del match e ritrovandosi nel quarto parziale dopo aver ceduto il terzo parziale alla compagine isolana. Grazie ai tre punti conquistati al Geopalace, Fondriest e compagne balzano in vetta alla classifica, superando San Giovanni in Marignano: il passo falso casalingo compiuto dalle riminesi nella sfida con Mondovì costa infatti il primato all'Omag, che era scattato davanti a tutti nella pool promozione grazie ai punti ottenuti in regular season. Dopo la vittoria della Coppa Italia di serie A2 la Delta Informatica si gode quindi un altro traguardo importante, ovvero la vetta solitaria della classifica con un punto di margine su San Giovanni in Marignano.