Delta Despar Trentino,  arriva Geraldina Quiligotti

TRENTO. Geraldina Quiligotti completa il roster della Delta Despar Trentino, affiancando Ilenia Moro nel ruolo di libero. Livornese classe 1994, nella prima parte di stagione Geraldina ha vestito la maglia della Farmacia Schultze Santa Teresa, formazione messinese militante nel campionato di serie B1.

Un innesto fortemente voluto dalla società gialloblù, che con l'arrivo della Quiligotti completa la rosa a disposizione di coach Bertini con una giocatrice di grande esperienza e che nel palmares vanta anche la vittoria dello scudetto a Casalmaggiore nel 2015.

Nata e cresciuta pallavolisticamente nella sua Toscana, Geraldina sarà alla sua seconda esperienza in A1 dopo quella biennale a Casalmaggiore tra il 2013 e il 2015, mentre ha calcato i campi della serie A2 a Roma, Orvieto e Palmi. «Sono felice che siamo riusciti a completare il nostro roster – spiega il tecnico della Delta Despar Trentino Matteo Bertini - c'era una casella mancante e Geraldina con il suo entusiasmo e le sue qualità sono convinto che potrà darci un prezioso contributo sia in partita sia durante l'allenamento. Già da quest'estate volevamo disporre di due liberi all'interno della rosa ma non si erano verificate le condizioni giuste, che abbiamo invece trovato ora in questo finale di girone d'andata. Si sta già allenando con noi da lunedì e faremo di tutto per inserirla nel nostro sistema di gioco e nel nostro gruppo».