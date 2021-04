Covid: Brindisi basket; dieci positività, salta la partita di Trento

TRENTO. Dieci casi di positività tra giocatori e staff della Happy Casa Brindisi, gli ultimi emersi dai tamponi eseguiti ieri, 19 aprile, hanno indotto la Asl competente a fermare la squadra che è in lotta per il primo posto in serie A e che di sicuro non potrà giocare domenica prossima in campionato, a Trento, per la penultima giornata di campionato.

"Al momento è così, non si giocherà domenica - spiega il presidente del club, Fernando Marino -. Speriamo di poter recuperare qualcuno per disputare le altre due partite che mancano alla fine della regular season (un recupero e la gara dell'ultima giornata, ndr). Certo saremo a ranghi ridotti". Tra i positivi ci sono sia il tecnico, Frank Vitucci (in foto), sia il suo vice e inoltre ben sei giocatori.