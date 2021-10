Coppa del mondo, il primo gigante va ad Odermatt

SOELDEN. Lo slalom gigante di Soelden ha confermato che lo svizzero Marco Odermatt in questa stagione punta a conquistare la Coppa del mondo. Velocista di 24 anni e puro ottimo gigantista, l'elvetico già nella passata stagione aveva sfiorato l'impresa dovendo alla fine inchinarsi davanti ad Alexis Pinturault.

Ma oggi ha strapazzato il francese, finito solo quinto: ha vinto in 2.05.94 lasciandosi alle spalle sul filo dei centesimi in una gara tiratissima l'austriaco Roland Leitinger in 2.06.01 e lo sloveno Zan Kranjec in 2.06.04.

Su una pista perfetta e difficile come sempre l'Italia ha potuto solo confermare di avere nel trentino Luca De Aliprandini in suo miglior gigantista. Luca ha chiuso ottavo in 2.06.73.

Per lui - argento iridato a Cortina nello scorso febbraio- ancora nessun podio in coppa del mondo. Ovviamente la voglia di riuscirci c’è e c'è pure la potenzialità, visto anche il distacco non grande che oggi lo ha separato dai migliori.

«Il mio obiettivo è sempre stare sul podio, oggi avevo detto la top 5 ma sicuramente, per come sono andate le prime due settimane tra il dolore alla schiena e quello alla gamba sapevo di non essere al 100%», le parole a fine gara di De Aliprandini. «Sono arrivato ottavo, guardando il distacco non troppo lontano e per iniziare la stagione va bene così. Ci sono almeno dieci atleti che si possono giocare la vittoria ed il podio in gara».

Per l'Italia in classifica sono poi finiti Simon Maurberger che, con il pettorale 42, ha chiuso 20/o in 2.07.51 e Riccardo Tonetti 26/o in 2.08.05. «Ho perso forse troppo nella mattinata per recuperare più posizioni, ma per essere la prima va bene così. Cerchiamo di migliorare di gara in gara», ha detto Maurberger. Il tutto mentre Giovanni Borsotti, che stava sciando benissimo, per un errore è uscito nella prima manche. Il giovane slalomista Alex Vinatzer, all'esordio di coppa in gigante, con il pettorale 70 non ce l'ha invece fatta a classificarsi per la manche decisiva. Il gardenese deve ancora lavorare tra le porte larghe.

La prossima tappa di cdm sarà sempre in Austria,a Lech. Il 13 ed il 14 novembre sono in programma un gigante parallelo donne ed uno uomini. Si tratta delle uniche gare in questa disciplina nel calendario di coppa del mondo in questa stagione. Il tutto mentre si tratta di disciplina iridata ma non ancora olimpica, e dunque non ci sarà Pechino 2022. Del resto - paradossalmente - in calendario anche in questa stagione non ci sono combinate che però sono gare sia iridate sia olimpiche.