Contromano sull’ A27, Sanders positivo all’etilometro e al test antidroga

VENEZIA. Aveva valori all'etilometro 4 volte superiori ai limiti di legge. Ed è risultato positivo anche al test antidroga. La notizia riguarda Victor Sanders, 27 anni, giocatore di basket della Umana Reyer Venezia (ex Dolomiti Energia), 'pizzicato' nelle prime ore di oggi lungo l'autostrada A27 Venezia-Belluno, che ha percorso contromano alla guida della sua automobile, per oltre 40 chilometri.

La vettura, secondo quanto è stato ricostruito dalla Polizia Stradale, sarebbe entrata dalla parte sbagliata al casello di Venezia Est, avrebbe corso incrociando diversi veicoli, fortunatamente senza causare incidenti, venendo infine fermata dagli agenti nelle vicinanze del casello di Conegliano (Treviso).

Sono state le segnalazioni dei conducenti lungo l'arteria autostradale a far scattare dapprima gli avvisi luminosi di quel tratto, a tre corsie e gestito da Aspi, evitando che si verificassero incidenti.

Il giocatore è stato fatto scendere dalla vettura e denunciato dalla Polstrada.

Da una prima ricostruzione delle ore precedenti l'episodio, Sanders sarebbe stato protagonista di una nottata a dir poco movimentata. All'interno di un locale vicino alla stazione di Mestre, i carabinieri erano intervenuti per un diverbio, e avevano identificato Sanders. L'atleta, guardia nella formazione orogranata, aveva giocato in serata la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro Patrasso.

Dal bar sarebbe quindi salito in macchina e diretto in autostrada, sbagliando direzione. Oltre alla denuncia per la violazione del Codice della strada, per Sanders si prospetta anche una punizione dalla sua società.

Appena appresa la notizia, l'Umana Reyer Venezia ha subito emesso una nota in cui "si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato", che è "in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer", una 'carta' comportamentale che il sodalizio lagunare ha stilato nel 2010 ottenendo anche la certificazione etica sportiva ESI2010.

La Reyer quindi annuncia che "adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle Autorità competenti".

Victor Sanders è giunto quest'anno in laguna dalla Dolomiti Energia Trentino, e in orogranata ha disputato 22 gare segnando 179 punti, con una media di 8,1 a partita.