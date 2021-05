Clamoroso a Lione: Sinner eliminato dal numero 125 del mondo

LIONE. La sorpresa che non t’aspetti va in scena all’ora di cena a Lione. Jannik Sinner ha infatti perso contro il francese Arthur Rinderknech, numero 125 del mondo, al termine di un match tiratissimo col punteggio di 6-7 6-2 7-5

Sinner non è stato l’unico favorito ad aver perso. Prosegue infatti il momento negativo di Dominic Thiem, sconfitto per 6-3 6-2 dal britannico Cameron Norrie, che ai quarti attende proprio Rinderknech. Peccato per Sinner, che con l’eliminazione di Thiem avrebbe potuto andare lontano.

Esordio positivo direttamente al secondo turno per Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone, che regola 6-1 6-4 Tommy Paul e per un posto in semifinale se la vedrà con Yoshihito Nishioka.