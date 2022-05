Che meraviglia questo Sinner! Con lo spagnolo Martinez non c'è partita

ROMA. Debutto con vittoria per Jannik Sinner che accede al secondo turno degli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.



Il 20enne azzurro, numero 13 del ranking e 10 del seeding, si è imposto in due set sullo spagnolo Pedro Martinez, n.40 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Al secondo turno affronterà il ligure Fabio Fognini, in un match che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale dove ad attendere uno dei due azzurri c'è il serbo Filip Krajinovic che ha battuto a sorpresa il russo Andrey Rublev, sesta testa di serie, per 6-2, 6-4.