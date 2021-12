Che beffa a Trieste: Aquila sconfitta al fotofinish

TRIESTE. Rimane stregato l'Allianz Dome di Trieste per la Dolomiti Energia Trentino: dopo 40' di alti e bassi, break e controbreak, nell'ultimo minuto 5 punti di Bradford sembrano dare slancio alle ambizioni dell'Aquila, beffata però negli ultimi 10" da una gran tripla di Banks e soprattutto dal canestro sulla sirena di Grazulis che fissa il 70-69 finale.

Si ferma a quattro vittorie consecutive la striscia vincente dei bianconeri, che vengono agganciati proprio da Trieste a quota 12 punti in classifica. A Trento non è bastata la partita di grande sostanza di Johnathan Williams, autore di 15 punti, otto rimbalzi e tre assist; in doppia cifra a referto anche Desonta Bradford (12 punti, cinque rimbalzi e quattro assist) e Wesley Saunders (12 punti). Dieci punti e nove rimbalzi per Cameron Reynolds.

I bianconeri proseguiranno la lunga settimana di viaggi raggiungendo Krasnodar, dove mercoledì sera scenderanno in campo nel Round 6 di Eurocup prima della doppia sfida in casa contro Tortona (12 dicembre) e Ankara (14 dicembre): in vendita i biglietti per entrambi i match della BLM Group Arena.

La cronaca | I bianconeri nel primo quarto fanno fatica a trovare ritmo in attacco, ma trovano un Johnathan Williams pronto a prendersi sulle spalle la squadra nei momenti difficili: dopo 8’ di partita Johnathan ha 9 punti con un perfetto 4/4 dal campo, il resto dei bianconeri mette insieme uno 0/9. Una schiacciata di Reynolds permette alla Dolomiti Energia Trentino di chiudere avanti il primo quarto (13-14), ma col passare dei minuti Trieste comincia a trovare automatismi sull’asse Cavaliero-Konate e con un paio di canestri del lungo maliano torna a +7. A quel punto sono il carattere di Forray e le iniziative intorno al ferro di Caroline a permettere ai bianconeri di restare a contatto all’intervallo lungo (32-29).

Dopo un terzo quarto vissuto sui binari dell'equilibrio, con Trieste a scappare un paio di volte a +7 e Trento a rintuzzare con le iniziative di Flaccadori e Saunders, nell’ultimo quarto la sfida aumenta ancora di intensità: Trieste scappa a +8 con due grandi canestri di Lever, Trento però infila le marce alte e con i guizzi di uno scatenato Bradford mette la freccia nel finale per il sorpasso bianconero nell’ultimo minuto. Il film sembra quello delle ultime rimonte vincenti, invece l’Allianz la risolve con le prodezze di Banks e Grazulis.

TABELLINO

Allianz Pallacanestro Trieste 70

Dolomiti Energia Trentino 69

(13-14, 32-29; 48-46)

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 11, Fernandez 6, Konate 9, Longo ne, Deangeli 3, Mian 3, Delia 4, Fantoma ne, Cavaliero 6, Grazulis 13, Lever 7. Coach Ciani.

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 12, Williams 15, Reynolds 10, Conti, Forray 4, Flaccadori 9, Saunders 12, Mezzanotte, Ladurner 2, Caroline 5. Coach Molin.

PARLA COACH MOLIN

«È stata una partita in cui le due squadre hanno commesso tanti errori, decisa da un nostro errore: durante la partita però non abbiamo avuto la qualità necessaria per vincere una partita in trasferta, abbiamo avuto pessime percentuali dal campo. Per merito della difesa di Trieste, ma anche per nostre difficoltà in campo. Altre volte abbiamo vinto questo tipo di partite: noi vinciamo di un punto insieme e perdiamo di un punto insieme, lavoreremo per continuare a crescere».