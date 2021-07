Calciomercato: CR7 criptico, Icardi chiama la Juve. Le manovre di Inter e Lazio

ROMA. Ci vuole poco a scuotere una calda domenica di luglio di calciomercato. Poi se a pensarci è Cristiano Ronaldo, allora tutto assume contorni ancora più misteriosi. Le voci sul suo futuro si rincorrono ormai da settimane e il post Instagram di CR7 non fa altro che alimentarle. «Il giorno della decisione» scrive sui social il portoghese. Non è ancora chiaro a cosa si riferisca, ma sull'asse Torino-Parigi qualche rumors di un clamoroso scambio di mercato tra Mauro Icardi e Ronaldo prende vita. Che il centravanti argentino voglia ritornare in Italia è risaputo e al suo entourage avrebbe comunicato la volontà di andare alla Juventus. Un'operazione complicata, ma non impossibile dicono dalla Francia ma che dovrebbe trovare anche un altro incastro internazionale. Ovvero la partenza dal Psg di Mbappe, cercato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si prospettano ore caldissime così come per altre trattative di mercato che vedono al centro sempre i bianconeri. Frabotta, infatti, è pronto a vestire la maglia dell'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Niente Genoa, Verona o Empoli, dunque, per il terzino che così potrà trovare maggiore continuità in Serie A.

Chiusa anche un'altra trattativa, ma questa volta, si tratta della Lazio di Maurizio Sarri che domani farà svolgere le visite mediche in Paideia a Luka Romero, fantasista argentino classe 2004. E' stato strappato al Siviglia e i biancocelesti se lo accaparrano a parametro zero, dovendo riconoscere solo un premio di formazione al Maiorca. Colpi comunque marginali, rispetto a quelli che aspetta il tecnico toscano per perfezionare la rosa.

Dei regali li attende anche Simone Inzaghi all'Inter. Uno in particolare è quello relativo al terzino destro. Dopo l'interessamento per Telles del Manchester United (piace anche alla Roma), i nerazzurri sembrano sempre più orientati su Nandez del Cagliari. Marotta ha già il sì del calciatore, ma resta da risolvere il problema legato alla formula dell'operazione. L'Inter vorrebbe chiudere con un prestito, ma a pesare sulla trattativa c'è la clausola da 36 milioni presente nel contratto del calciatore. I nerazzurri per abbassarla stanno pensando anche di inserire dei giocatori come Agoume o Nainggolan e la prossima settimana è atteso l'incontro tra i due club per cercare di arrivare a un accordo. Attenzione, invece, in Inghilterra dove il Chelsea, dopo aver fatto partire Giroud, sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per portare LewandowskiI a Londra. Il Bayern è avvisato, ma per il momento si sente tranquillo, forte anche del contratto fino al 2023 del centravanti polacco.