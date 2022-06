Calcio, il dg Werner Seeber lascia il Calcio Trento

TRENTO. La strada del Trento Calcio e la strada del dg Seeber non è più la stessa.

L’annuncio da parte della società che anche in prossimo anno sarà in serie C è di poche righe ma esaustivo.

"A.C. Trento 1921 Srl comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Generale Werner Seeber, dopo una stagione di proficua collaborazione.

Il Club ringrazia sentitamente Werner Seeber per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso della stagione 2021 - 2022, culminata con la salvezza nel campionato di serie C".