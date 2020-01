Atp di Auckland, Sinner si arrende al primo turno

BOLZANO. Esordio amaro per Jannik Sinner nel torneo Atp di Auckland. Il giovane tennista altoatesino è stato infatti sconfitto al primo turno dal francese Benoit Paire con il punteggio di 4-6, 6-2, 4-6.

Per Sinner si trattava dell’ultimo test in vista del prossimo importantissimo impegno, gli Australian Open a Melbourne, in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. L’azzurro partirà per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam.

Domani, 14 gennaio, sarà la volta di Andreas Seppi, che se la vedrà con la testa di serie numero 7 del tabellone, il francese Adrian Mannarino, attualmente alla 43esima posizione della classifica mondiale.