Atletica italiana pazzesca alle Olimpiadi: due medaglie d’oro nel salto in alto e nei 100 metri

tokyo2020

Giornata storica per i colori azzurri ai Giochi di Tokyo: nel giro di pochi minuti arrivano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri. Lo sprinter gardesano: "Quando ho visto Gimbo gioire mi sono detto, perché non può succedere anche a me, e così mi sono gasato"