Aquila Trento ancora sconfitta, Milano si aggiudica anche gara 2 dei playoff

TRENTO. Niente da fare, Milano è troppo forte. L’Aquila Trento rimedia la seconda sconfitta nei quarti di finale contro Olimpia Milano. Dopo aver perso gara-1 per 88-62, la Dolomiti Energia Trentino è uscita battuta anche in gara-2 con il punteggio di 93 a 79 per i milanesi.

Solo nella fase conclusiva della gara i trentini sono riusciti a rendere il passivo meno pesante, dopo che il divario aveva varcato anche i venti punti di distacco.

Ora si prosegue con gara-3 che si giocherà a Trento domenica 16 maggio. I trentini proveranno a prolungare la serie.