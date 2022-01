Aquila basket, un positivo fra i giocatori

TRENTO. Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che a seguito dei test svolti dalla squadra in vista del match di stasera contro Badalona è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico e in isolamento.

Il resto della squadra si è sottoposto ad un giro di tamponi rapidi nel quale non sono state riscontrate altre positività e scenderà regolarmente in campo questa sera nel Round 10 di regular season in 7DAYS EuroCup.