Alessandro Michieletto, la star degli Europei, firma un contratto triennale con Trentino Volley

TRENTO. I tifosi di Trentino Volley possono già festeggiare un grande risultato, ancora prima dell’inizio ufficiale della stagione 2021/22. Alessandro Michieletto, l’astro nascente della pallavolo italiana, fresco vincitore del titolo europeo a Katowice con la maglia dell’Italia, ha firmato il contratto che lo legherà al Club di via Trener per almeno altre tre stagioni, sino a giugno 2024. Il suo presente, ma soprattutto il suo futuro sarà radioso e tutto a tinte gialloblù, colori che porta addosso sin da quando era poco più di un bambino.

“La sua affermazione durante l’ultima stagione ha stupito tanti, ma non noi che lo conoscevamo bene sin dai tempi della Boy League Under 14 – ha spiegato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna - . Alessandro è sicuramente il maggior talento, fisico e tecnico, che la pallavolo italiana abbia espresso negli ultimi anni; siamo fieri che la sua carriera possa continuare nel Club in cui è cresciuto. La firma del contratto triennale è la migliore assicurazione sul futuro di Trentino Volley: i tifosi gialloblù potranno continuare a vedere pallavolo di altissimo livello e sognare in grande”.

“Sono cresciuto e voglio continuare a farlo con addosso la maglia di Trentino Volley – sono parole di Alessandro Michieletto dopo la firma del contratto - . Questo per me è molto più di un club: è l’ambiente dove ho iniziato ad amare la pallavolo, dove ho iniziato a sognare di giocare ad alti livelli, per poi effettivamente riuscirci. Sono grato per tutto quello che la Società, il Presidente, i dirigenti e gli allenatori hanno fatto e stanno facendo per me. Proseguire qui la carriera è sempre stato il mio sogno; voglio tenere sulle spalle a lungo quel numero cinque e soprattutto voglio offrire il mio contributo per ottenere quanto prima una grande vittoria in gialloblù”.

La scheda

ALESSANDRO MICHIELETTO

nato a Desenzano del Garda (Brescia), il 5 dicembre 2001

209 cm, ruolo schiacciatore

2017/18 Trentino Volley C e giov.

2018/19 Trentino Volley B e giov.

2019/20 Itas Trentino SuperLega e UniTrento Volley A3 e giov.

2020/21 Itas Trentino SuperLega

2021/24 Itas Trentino SuperLega



In Nazionale

Medaglia d’Oro Europeo 2021

Medaglia d'Oro Mondiale Under 19 2019

Medaglia d'Oro EYOF Under 19 2019

Medaglia d'Argento Europeo Under 20 2020



Con Trentino Volley

Esordio in prima squadra il 13/02/2019 (Trento-Amriswil 3-0)

55 presenze (2 nel 2018/19, 18 nel 2019/20, 35 nel 2020/21

272 punti (1 nel 2018/19, 20 nel 2019/20, 251 nel 2020/21)