Ala karting, i piloti trentini grandi protagonisti in casa

ALA. Sono sempre in continua evoluzione i programmi dell’Ala Karting di Chiesurone di Ala. E così, tra una domenica di moto e un'altra di kart il 12 settembre si è svolta una delle tappe del campionato Triveneto Kart in concomitanza con la dodicesima prova di Campionato Aci Sport Club. Come sempre l’organizzazione dell’impianto è stata efficientissima e ben fa sperare per lo sviluppo del circuito che porta nel proprio paddock centinaia di persone ogni week-end.













Piloti di casa di tutte le età protagonisti al kartodromo di Ala Ottime prestazioni in gara. Prove e manifestazioni in programma fino a novembre (fotogalleria Daniele Peretti). LEGGI L'ARTICOLO

In un periodo difficile per lo sport, Ala Karting sta comunque crescendo in modo regolare con nuove idee e tanto entusiasmo. Sempre a porte chiuse, purtroppo, si è quindi svolta una gara che ha visto i piloti trentini veri protagonisti in casa.

Nelle varie categorie, tutte combattute fino all'ultima curva, citiamo i vincitori: Egon Pedrotti per la 60cc Gr3, Massimilano Casagranda in KZ Top Driver, Francesco Garbellotti per la KZ over 50, Matteo Andreis classe KZ Rookie. Benissimo anche gli altri trentini Sebastian Ferrari e Gabriele Dalprà, rispettivamente nelle categorie 60cc Gr 3 e 125cc. Non ci sono attualmente in calendario altri eventi ufficiali in regione, ma Ala Karting è aperto per le prove libere di kart, mini gp, pit-bike e supermotard almeno fino a novembre e le manifestazioni si susseguiranno ad “alti regimi”.