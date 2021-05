Al Roland Garros l'esordio di Jannik Sinner: sfida il francese Pierre-Hugues Herbert

PARIGI. Parte con una vittoria, quella del ligure Fabio Fognini, e una sconfitta, di Alessandro Giannessi, l'avventura degli undici azzurri nel tabellone del Roland Garros, il secondo slam stagionale cominciato a Parigi e che ha anche visto l'immediata eliminazione di una delle quattro italiane iscritte, Silvia Cocciaretto. Il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking, ha battuto in tre set (6-4, 6-1, 6-4) il francese Gregoire Barrere. Si ferma a un passo dall'impresa l'esordio di Giannessi: il 31enne spezzino ha costretto il quasi coetaneo ma ben più esperto Kei Nishikori ad una maratona di cinque set, che il nipponico ha fatto sua per 6-4, 6-7, 6-3, 4-6, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. Sugli altri campi, nella prima domenica di gioco, ha sorpreso la vittoria in rimonta dello spagnolo Pablo Andujar sul n.4 al mondo Dominic Thiem, che dopo quasi 4,5 ore di gioco ha ceduto per 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4. L’austriaco, finalista nel 2018 e nel 2019, non era mai uscito al primo turno a Parigi.

Domani è prevista la partita d'esordio per quattro azzurri: Jannik Sinner, Gianluca Mager, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. L'altoatesino, arrivato l'anno scorso fino ai quarti, affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert. Mager, n.87 del ranking, si troverà di fronte l'australiano John Millman, n.43. Sonego, che sulla terra ha vinto da poco il torneo di Cagliari ed è stato semifinalista a Roma costringendo Djokovic al terzo set, se la vedrà col sudafricano Lloyd Harris, con l'obiettivo minimo di raggiungere gli ottavi come lo scorso anno. Il 19enne Musetti non è stato fortunato nel sorteggio ed affronterà il belga David Goffin, n.13 Atp, peraltro eliminato l'anno scorso da Sinner proprio al primo turno.

Nel torneo femminile, la 20enne marchigiana Cocciaretto, ripescata come lucky loser dalle qualificazioni, è stata sconfitta per 6-1 6-3 dalla rumena Ana Bogdan. Un'altra qualificata, la ucraina Anhelina Kalinina, ha invece eliminato a sorpresa la tedesca Angelique Kerber. La n.2 al mondo Naomi Osaka ha sconfitto la rumena Patricia Maria Tig, ma la sua annunciata decisione di evitare le conferenze stampa gli è costata una multa di 15mila dollari e una minaccia di esclusione dal torneo se dovesse insistere con tale proposito.