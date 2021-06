SimeVignuda: l’assortimento completo per materiale elettrico e illuminotecnica

Da oltre 80 anni SimeVignuda è sinonimo di alta qualità sul mercato tecnico del materiale elettrico. Oggi fa parte del Gruppo Comet, che è presente in tutta Italia con oltre 120 punti vendita e più di 2.200 dipendenti. In particolare, SimeVignuda ha ben 12 filiali sparse su tutto il Triveneto: proprio il rapporto stretto di fiducia con questo territorio ha portato a investire in una nuova sede a Trento: dal 21 giugno, infatti, SimeVignuda ha traslocato da via Caneppele ai più ampi spazi di Via Linz 193 in località Spini di Gardolo.

SimeVignuda è conosciuta e apprezzata dai professionisti installatori e dalle aziende, come punto di riferimento in grado di offrire un assortimento completo e dei migliori marchi di materiale elettrico, illuminotecnica, automazione industriale, climatizzazione, energie rinnovabili, sicurezza, dispositivi per smart home e domotica e molto altro.

In una fase di grande fermento per il mercato dell’edilizia e dell’impiantistica, grazie alle detrazioni fiscali di cui il Superbonus 110% è certamente il più gettonato, SimeVignuda offre agli installatori una serie di vantaggi, a partire da un magazzino ampliato con migliaia di referenze sempre in stock e da una consulenza approfondita messa a disposizione da personale al banco e commerciale continuamente formato e aggiornato. Anche la rete di agenti è in grado di fornire sempre le migliori soluzioni direttamente presso il cliente o in cantiere, mentre il portale online permette di gestire ordini e documenti commerciali in modo rapido e facile. L’efficienza di SimeVignuda arriva fino al servizio consegna in cantiere o in azienda.

Mentre le normative edilizie e le richieste dei clienti cambiano di continuo, l’installatore trova in SimeVignuda un partner affidabile che lo affianca offrendogli sempre la migliore soluzione facendogli risparmiare tempo e denaro.

Fiore all’occhiello della sede di Trento è l’ampio e moderno show-room Studio Luce, completamente rinnovato e dedicato al mondo dell’illuminazione, con i migliori marchi e con personale qualificato. L’installatore, l’architetto, ma anche il cliente privato, troveranno la soluzione migliore per illuminare la casa, il negozio, l’ufficio, il capannone, o lo spazio pubblico.

Promo speciale

Sino a fine Giugno, gli installatori possono beneficiare di una speciale promozione per acquisti al banco in filiale.

Per informazioni:

www.simevignuda.it

0461 – 411411

vendite.si09@gruppocomet.it