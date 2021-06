Scuole infanzia, possibile ricorso al Tar di Trento contro l’apertura in luglio

TRENTO. Matteo Savastano ha annunciato la possibilità di un ricorso al Tar di Trento contro la decisione della Giunta provinciale di prolungare l'attività delle scuole d'infanzia del Trentino a tutto il mese di luglio. La preparazione di un ricorso è stata comunicata - riporta una nota - durante l'audizione di Savastano, referente della petizione popolare per contestare l'apertura delle scuole (sottoscritta da 2.500 persone), da parte della 5/a commissione del Consiglio provinciale di Trento.

"Sul piano legale la delibera della Giunta potrebbe essere impugnata davanti al Tar e meraviglia che il Dipartimento dell'istruzione non abbia messo in guardia l'assessore competente su questa evenienza, dal momento che si obbliga una categoria professionale a prestare un servizio per il quale non è stato assunto e che non è contemplato nei contratti. Sulla questione potrebbero intervenire i Tribunali di Trento e di Rovereto", ha detto Savastano, precisando che "qualcuno sta approntando un ricorso al Tar per ottenere una sospensiva urgente".