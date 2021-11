Scuole dell’infanzia trentine aperte in luglio anche l’anno prossimo: Bisesti tira dritto, l’ira del sindacato

TRENTO. “Gravissima – per la Uil Fpl – la ferma volontà della giunta, espressa dall'assessore, di tenere aperte le scuole dell'infanzia nel mese di luglio”. Si è appena concluso il primo tavolo di confronto con l'assessore Bisesti e i dirigenti provinciali Ceccato e Degasperi.

“Alla nostra contrarietà e all'ipotesi di scendere in piazza l'assessore ha dichiarato che la cosa non lo preoccupa”, dicono i sindacati.

“Il personale delle scuole non viene ascoltato, non viene preso in considerazione quanto espresso in tutti i modi possibili la scorsa estate dal mondo della scuola dell'infanzia”.