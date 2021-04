Scuola, in Trentino 100% in presenza nelle quinte dal 3 maggio

TRENTO. In Trentino dal 3 maggio le classi dell'ultimo anno delle scuole superiori torneranno progressivamente in presenza al 100%. Già dalla scorsa settimana sono in presenza piena anche le classi prime, mentre gli anni intermedi hanno mantenuto il 50%. La conferma arriva direttamente dall'assessore provinciale all'istruzione Mirko Bisesti, che stamane, in una videoconferenza, ne ha dato comunicazione ufficiale ai dirigenti scolastici.

“Il sistema del trasporto pubblico in relazione alla riapertura delle scuole sta reggendo, come ci dicono i monitoraggi in corso. Dopo il ritorno alla didattica in sede per le classi prime possiamo annunciare la stessa novità per le classi quinte: un passaggio che avverrà da lunedì 3 maggio, per raggiungere in modo progressivo il 100% in presenza”. Un ritorno in aula per le classi finali che avverrà con “gradualità e flessibilità, nell'impostazione organizzativa decisa in autonomia dalle singole scuole”, come ha sottolineato il dirigente del dipartimento Istruzione, Roberto Ceccato.

Per le altre classi delle superiori si attende invece il proseguimento del confronto con il governo: "Serve un cambiamento sulla questione delle regole sulla capienza massima dei mezzi di trasporto, che al momento non c'è”, ha aggiunto Bisesti.