Obbligo di Green Pass e scuola: anche in Trentino Alto Adige il ricorso collettivo del Codacons

TRENTO. Scatta anche in Trentino Alto Adige un ricorso collettivo al Tar contro il Green Pass nel settore della scuola. A promuoverlo il Codacons, che ha organizzato per domani, martedì 7 settembre alle ore 11:30, un webinar volo ad illustrare al personale scolastico della regione il ricorso collettivo in preparazione e a rispondere a dubbi e quesiti di docenti e lavoratori.

"Siamo favorevoli alla vaccinazione – spiega l’associazione – tanto che a sostegno della campagna vaccinale anti-Covid e per incentivare la vaccinazione degli indecisi abbiamo lanciato una apposita polizza assicurativa gratuita, ma siamo del tutto contrari al licenziamento o ad altre misure punitive dei lavoratori.

Proprio per questo assieme all’Associazione per i diritti civili nella scuola stiamo raccogliendo anche in Trentino Alto Adige adesioni al ricorso collettivo per chiedere al Tar di sospendere l’obbligo del green pass nel comparto della scuola, in quanto in contrasto con i principi europei e strumentale all’obbligo di vaccinazione, con gravi ripercussioni sul diritto al lavoro ed una evidente discriminazione tra cittadini, alcuni dei quali rischiano il licenziamento dopo aver ottenuto un posto di lavoro dopo anni di sacrifici e rinunce".