Musica e gioco con e-book interattivi, nuova iniziativa della Scuola Giudicarie

TRENTO. La sala del Consiglio della Federazione Trentina della Cooperazione di via Segantini, ha ospitato questa mattina, mercoledì 27 ottobre, la presentazione della seconda edizione di E-book di Musica Giocando ed Avviamento alla Musica on line, di Florence Marty, docente di canto e percorsi individualizzati nella Scuola Musicale Giudicarie SMG. Con lei la presidente Margherita Cogo e la direttrice Gabriella Ferrari, alla presenza dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti. La SMG ospita 250 alunni iscritti, cui si aggiungono circa 300 delle scuole dell’infanzia, altri 300 allievi delle bande musicali; l’organico è composto da 22 docenti, regolarmente assunti; il bilancio si attesta sui 900 mila euro di cui 600 mila arrivano dalla Provincia e dalla Federazione delle Bande; 130 mila dalle quote di iscrizione e gli altri da finanziamenti diversi.

Dopo un anno dalla prima pubblicazione, nata con lo scopo di consentire la didattica a distanza imposta dal lockdown durante l’emergenza sanitaria 2020, la Scuola Musicale Giudicarie ripropone l’esperienza e l’utilità dalla didattica on line per il corso di Musica Giocando e di avviamento alla musica e così pure per la Formazione musicale dei soggetti che manifestano Bisogni Educativi Speciali.

La seconda serie di E-book è rivolta agli insegnanti e rispetto alla prima pubblicazione contiene alcune “piste di lavoro didattico/musicale” utili per fornire agli insegnanti indicazioni per svolgere un insieme di attività didattiche.

Nel dettaglio la pubblicazione presenta 6 E-book interattivi, con lo scopo di avvicinare le bambine ed i bambini in età prescolare alla musica classica con i mezzi a loro più congeniali, le canzoni. Ogni libretto della pubblcazione, riporta il proprio QR Code che attraverso l’app Book Creator lo rende interattivo.

I sei brani sono di Mozart, Ravel, Beethoven, Shostakovich, Khachaturian e Bach. Ogni E-book contiene gli spartiti tradizionali, con notazioni convenzionali e lo spartito per chi ha Bisogni Educativi Speciali, con notazioni del metodo Figurenotes, utilizzando specifiche forme geometriche e colori su pentagramma in sostituzione delle note. Info: Scuola Musicale Giudicarie, via Mons. Donato Perli 2, Tione, tel. 0465 322921; info@scuolamusicalegiudicarie.it. C.L.