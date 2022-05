Maturità, torna in presenza il “ripassone” di storia del Museo storico

TRENTO. Un aiuto per affrontare l'esame di maturità 2022. Torna in presenza, alle Gallerie di Piedicastello, il “ripassone” gratuito sulla storia del ‘900 offerto agli studenti dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Quattro gli appuntamenti pomeridiani in cui un operatore didattico ripercorrerà i temi centrali del programma scolastico e risponderà alle domande di studenti e studentesse.

Una chance in più per fissare concetti e nozioni da spendere nella prima prova oppure per

Di seguito il programma degli incontri:

- Martedì 31 maggio: La Grande Guerra e il sorgere dei totalitarismi

- Martedì 7 giugno: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine post-bellico

- Mercoledì 8 giugno: La guerra fredda e la sua eredità

- Martedì 14 giugno: Dalla storia all’attualità: la guerra in Ucraina.

Quest’ultimo incontro prenderà avvio dalla visita alla mostra allestita alle Gallerie “La seconda guerra mondiale. L'esperienza trentina”.

Gli incontri si svolgeranno presso Le Gallerie (piazza di Piedicastello) dalle 14.30 alle 17.00.

Sono disponibili posti per un massimo di 80 partecipanti.

È necessario iscriversi agli incontri utilizzando questo link https://docs.google.com/forms/

Visto il numero limitato di posti, in caso di impossibilità a partecipare ad un incontro a cui si è iscritti, il museo chiede di avvisare scrivendo edu@museostorico.it, così da poter includere altre persone.