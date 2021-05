Materne aperte a luglio, duri gli insegnanti trentini: «Bisesti non sa la differenza fra scuola e colonia estiva»

TRENTO. Una lettera firmata da 262 insegnanti delle scuole materne trentine per contestare la decisione della Provincia di allungare l’anno scolastico in corso al prossimo mese di luglio. Secondo la giunta provinciale un “successo”, mentre per gli insegnanti la situazione è profondamente diversa.

«Se si parla di successo – scrivono gli insegnanti nella lettera - ci si riferisce a quello della politica che con un’azione di forza si è imposta su tutto e su tutti e non certo a quello delle adesioni delle famiglie: il 50% potrà certamente godere della frequenza per i loro figli nel mese di luglio, ma solo perché non hanno avuto altra scelta, perché se avessero optato per qualcos’altro non avrebbero fruito dei buoni di servizio pur avendone i requisiti. Chi comunque ha deciso di sostenere per intero la spesa di un centro estivo si è trovato impossibilitato nel farlo perché in molti paesi non sono state programmate iniziative per la fascia d’età 3-6 anni. Il fatto è dovuto al rischio a cui si sarebbero esposte le associazioni promotrici non avendo la certezza di poter contare su un numero sufficiente di iscrizioni. Scelta questa comprensibilissima ma che andrà a penalizzare i tanti giovani che in estate trovavano in queste iniziative un’occasione di lavoro. Ma non è tutto. Questa decisione, priva di qualunque riflessione e progettualità, andrà a penalizzare i bambini appartenenti alle famiglie meno agiate: essere sostenuti dai buoni di servizio avrebbe voluto dire avere la possibilità di accedere a proposte formative diverse e per loro altrimenti economicamente non sostenibili. La Provincia parla di numeri in crescita degli iscritti per questo anno. Il 38% dello scorso anno rappresentava il numero massimo di bambini che, causa le restrizione Covid, potevano accedere alle strutture scolastiche nelle quali vigeva un severissimo protocollo di sicurezza sanitaria. I dati di quest’anno, maggiori rispetto allo scorso anno del 15%, rappresentano semplicemente il numero di famiglie che normalmente avrebbero fatto riferimento alle strutture presenti sul territorio. L’assessore Bisesti ci suggerisce “di privilegiare le attività all’aperto e di tradurre la didattica in più gioco con un luglio più da colonia che da scuola”. L’assessore all’istruzione forse non ha chiaro il significato di scuola rispetto a quello di colonia estiva e neppure il ruolo degli insegnanti. Se riteneva più adatte le proposte delle colonie, forse, doveva fare scelte diverse. Ma la ciliegina sulla torta è rappresentata dall’opera di pressione sui genitori con e-mail inviate ripetutamente per incalzarli riguardo all’iscrizione dei figli. Pressione che si è tradotta, in questi ultimi giorni, nell’obbligo per tutti gli enti di accettare le iscrizioni anche oltre la data di decorrenza dei termini (23 maggio). Riteniamo che questo prolungamento dei termini per le iscrizioni sia una scelta scorretta e irrispettosa nei confronti di quelle famiglie che tempestivamente hanno provveduto ad assolvere a tutte le procedure necessarie e verso noi insegnanti. All’assessore facciamo presente che esistono dei tempi per poter organizzare al meglio un “servizio scolastico”, che tra meno di un mese dovremmo rimescolare bambini e insegnanti, riprogettare le nostre attività didattiche. Non abbiamo idea di come sarà la nostra organizzazione a luglio perché non abbiamo nessuna informazione in proposito ma sappiamo però che saremo comunque scuola. La cosa tragica è che tutto questo ha dei costi economici per tutti noi, soldi mal spesi che potevano invece sostenere anche le micro imprese trentine e alimentare la preziosa rete associazionistica di cui siamo ricchi, almeno fino ad oggi».

Ecco i 262 insegnanti che firmano la lettera

