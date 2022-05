In ansia per il ripasso in vista della maturità? Ci pensa il museo storico di Trento

TRENTO. In ansia per l’esame di maturità? Un valido aiuto per affrontarlo c’è. Torna in presenza alle Gallerie il “ripassone” complessivo e gratuito sulla storia del ‘900 offerto a studenti e studentesse dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Quattro gli appuntamenti pomeridiani in cui un operatore didattico ripercorrerà i temi centrali del programma scolastico e risponderà alle domande di studenti e studentesse. Una chance in più per fissare concetti e nozioni da spendere nella prima prova oppure per rispondere con successo alle domande dell’orale.

Ecco il programma degli incontri.

Martedì 31 maggio: La Grande Guerra e il sorgere dei totalitarismi

Martedì 7 giugno: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine post-bellico

Mercoledì 8 giugno: La guerra fredda e la sua eredità

Martedì 14 giugno: Dalla storia all’attualità: la guerra in Ucraina.

Quest'ultimo incontro prenderà avvio dalla visita alla mostra allestita alle Gallerie “La seconda guerra mondiale. L'esperienza trentina”.

Gli incontri si svolgeranno a Le Gallerie (piazza di Piedicastello) dalle 14.30 alle 17.00. Sono disponibili posti per un massimo di 80 partecipanti e bisogna iscriversi qui.