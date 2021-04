Freschi: «Gli studenti trentini vivono un disagio sempre più forte, serve aiuto psicologico»

TRENTO. «I disagi che vivono i nostri studenti, soprattutto quelli delle scuole superiori, è sempre più grave: disturbi dell’alimentazione, depressione, alienazione dalla vita normale. È per questo motivo che abbiamo deciso di chiedere l’aiuto dell’Ordine degli psicologi. Ciò che non capiamo è per quale motivo, finora, nessun livello politico abbia portato avanti un’analisi dell’emergenza in maniera struttura e approfondita». Il presidente della Consulta provinciale dei genitori Maurizio Freschi è il protagonista di questa nuova puntata delle interviste sul mondo della scuola con il nostro Maurizio Zambarda. Il rappresentante dei genitori parla di molti aspetti legati alla realtà scolastica trentina, a incominciare dalle difficoltà sempre più gravi che vivono gli studenti, in particolare i più grandi, sotto il profilo psicologico per colpa della pandemia.

Nell’intervista vengono toccati altri temi, dalle difficoltà ancora legate ai trasporti, «che impediscono il rientro in classe, in presenza, anche delle classi terze e quarte delle superiori», al paventato prolungamento nel mese di luglio, «ipotesi che non è supportata dal necessario confronto e che viene buttata lì senza indicazioni precise, generando così grande confusione nelle famiglie».

Ma è soprattutto la ripartenza a settembre a creare non poche apprensioni, con la decisione della Provincia di tornare al numero di classi preCovid. «Ci lascia sbalorditi perché dal mondo sanitario non stanno giungendo certezze di avere un settembre Covid free – spiega Maurizio Freschi – e allora non si capisce il perché di questa scelta. Se la questione è economica ci viene da chiedere quanto peso si dia all’istruzione in Trentino».