Fra conferme e novità ecco che sono i dirigenti scolastici trentini

TRENTO. Approvati oggi (7 agosto) dalla Giunta provinciale gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2021-2022.

Sono 73 i dirigenti scolastici di cui 5 nuovi assunti, 47 conferme e 21 rotazioni.

Un provvedimento che ha cercato di contemperare l’esigenza di continuità con le regole di rotazione degli incarichi, in particolare per coloro i quali sono stati preposti ad una sede per oltre sei anni.

A fronte di 5 pensionamenti, delle necessità di rotazione e dell’ esperienza maturata in ragione della complessità organizzativa dell’istituzione diretta, sono 47 le conferme d’incarico, 5 i nuovi assunti e 21 le rotazioni.

Le assunzioni sono quella di Norma Borgogno (Ic Altopiano di Piè), Claudia Terranova (Ic Arco), Giuseppe Prigiotti (Ic Val Rendena), Giuliana Sighel (Ic Strigno tesino) e Roberta Bisoffi (Ic Folgaria Lavarone Luserna).

Sono stati inoltre rinnovati i 3 incarichi ispettivi e di studio al Dipartimento istruzione e cultura a Matilde Carollo, Matteo Dalla Torre e Marina Poian.

È stato infine confermato, a Ruggero Morandi, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni ispettive relative all’insegnamento della religione cattolica.

CONFERMA INCARICHI DI PREPOSIZIONE AD ISTITUZIONE SCOLASTICA NON IN SCADENZA A.S. 2021/2022 by Mara Deimichei on Scribd

NUOVI INCARICHI DI PREPOSIZIONE AD ISTITUZIONE SCOLASTICA PER ROTAZIONE by Mara Deimichei on Scribd

Conferme by Mara Deimichei on Scribd

Assunzioni by Mara Deimichei on Scribd