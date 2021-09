«Faccio cose, vedo gente»: così gli studenti si avvicinano al mondo del lavoro

ROVERETO. Quante volte abbiamo usato l’espressione “Faccio cose, vedo gente” nella nostra vita? Stavolta la frase tanto cara a Nanni Moretti è associata ad un interessante progetto di volontariato formativo che ha visto protagonisti un gruppo di studenti e studentesse delle scuole superiori di Rovereto nel loro percorso di avvicinamento al mondo degli adulti e al mondo del lavoro.

Sono stati sessanta i ragazzi che si sono cimentati con le loro prime esperienze lavorative nei progetti curati dall’Associazione «Ubalda Bettini Girella»: c’è chi ha prestato servizio per la Cooperativa Sociale Villa Maria o per la Fondazione Comunità Solidale, chi ha aiutato gli organizzatori del Festival Oriente e Occidente, chi si è dedicato a capire meglio il funzionamento del Banco Alimentare di Rovereto e di Almac, chi ha puntato sul multimediale col Nuovo Cineforum di Rovereto e con il Centro di aggregazione giovanile RelabVideo. Insomma, esperienze molto diverse tra loro ma accomunate dalla voglia dei ragazzi di mettersi in gioco e di provare “sul campo” cosa significa essere catapultati nel mondo del lavoro con le sue mille sfaccettature, così normali per noi adulti ma non certo per dei ragazzi di 16 o 17 anni.

Il progetto è stato finanziato dal Comune di Rovereto all’interno della convenzione «Ali di Gabbiano» e dalla Comunità di Valle con un finanziamento specifico e realizzato, come detto dall’Associazione «Ubalda Bettini Girella».

Gli studenti partecipanti al progetto provenivano da Rovereto (35) e dai restanti Comuni della Vallagarina (25), divisi tra 35 femmine e 25 maschi. Ad oggi, cinque dei ragazzi coinvolti stanno continuando a fare attività presso l’ente in cui erano stati accolti.

Tante le scuole di provenienza dei ragazzi: Istituto Tecnico Tecnologico «G. Marconi» (8 studenti/studentesse), Liceo «Fabio Filzi» (12 studenti/studentesse), Liceo Antonio Rosmini (19 studenti/studentesse), Liceo artistico Fortunato Depero (4 studenti/studentesse), Centro di formazione professionale MaDe (1 studentessa), CFP Università Popolare Trentina-scuola delle professioni per il terziario (1 studentessa), Istituto Tecnico Economico e Tecnologico «Fe G. Fontana» (1 studente), Centro Formazione Professionale Opera Armida Barelli (4 studenti/studentesse), Istituto di Formazione Professionale Alberghiero (3 studenti/studentesse), Istituto Agrario di San Michele all’Adige (1 studente) e Istituto di Istruzione Superiore Don Milani (6 studenti/studentesse).

Sono stati programmati incontri individuali con i partecipanti, finalizzati alla conoscenza reciproca, alla condivisione delle motivazioni rispetto al progetto e alla rappresentazione dei propri crediti personali da investire nelle attività di volontariato.

Successivamente è stato creato e sottoscritto il patto formativo in cui sono stati declinati obiettivi, attività formative e operative, impegni e risultati attesi.

Il primo momento formativo di gruppo è stato centrato sulla riflessione di temi legati alla cittadinanza attiva e all’essere cittadino responsabile e solidale nei confronti della comunità di appartenenza. Inoltre è stato affrontato insieme ai ragazzi e alle ragazze il tema dei comportamenti da adottare in termini di prevenzione e sicurezza Covid 19 e gestione dei dati sensibili. Sono stati organizzati in totale quattro momenti formativi iniziali di gruppo.

Nel secondo incontro formativo, quale momento finale, i partecipanti hanno avuto invece l’occasione di rielaborare e riflettere in merito ai risultati raggiunti relativamente al progetto e hanno avuto l’opportunità di presentare la loro esperienza. Inoltre in questa occasione i partecipanti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e un benefit economico alla presenza dei rappresentanti dell’ Associazione, dell’Amministrazione Comunale e degli enti accoglienti.

Questi gli enti che hanno aderito al progetto, ospitando i ragazzi alla loro prima esperienza lavorativa: Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina, Almac (Banco Alimentare di Rovereto), Centro socio-educativo territoriale interculturale Intercity Ramblers, Centro di aggregazione giovanile Relab/Video, Scuola di danza Artea, Festival Oriente e Occidente, Associazione “La donna, una quercia”, Nuovo Cineforum di Rovereto.

Tutte realtà molto importanti e che hanno contribuito a costruire un primo, piccolo tassello nella vita lavorativa di questi sessanta ragazzi, che ora si ritufferanno con impegno nella scuola senza scordare l’importanza di queste giornate “di lavoro” così intense e fruttuose.