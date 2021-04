Crisanti: "I pendolari sono a rischio gravissimo"

BOLZANO. "Non è necessario fare i test a tutti gli studenti: è più utile capire dove si annida il rischio di contagi della Covid-19. Per esempio, un rischio "gravissimo" è quello dei pendolari". E' quanto ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova.

"Fare i test a tutti o non farli a nessuno sono due facce della stessa medaglia, di una totale incapacità di affrontare il problema.

Il problema non è fare i test a tutti, il problema è capire che cosa succede in una scuola - aggiunge -. Le scuole non sono tutte uguali, ci sono scuole che sono state costruite in epoche diverse, che hanno un numero di studenti diverso, scuole di quartiere e scuole che attraggono ragazzi da molti Comuni.

La pendolarità è un rischio gravissimo. La necessità di prendere trasporti, la densità: non è stata fatta nessuna analisi per capire dove sta il rischio.

Che senso ha testarli tutti? Bisogna fare campionamenti su diversi tipi di scuola e capire che succede".