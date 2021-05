Bimbi a scuola senz’auto, in gara tutte le classi (dieci) delle elementari di Villazzano

TRENTO. La terza edizione della “Gara a scuola senz’auto” si presenta con una novità: non più un solo giorno ma tre, nei quali i bambini si potranno muovere a piedi in sicurezza. La circoscrizione di Villazzano partecipa con tutte le dieci classi della scuola primaria G.A.Tomasi, coinvolgendo non solo i bambini, ma anche i genitori ed il personale scolastico che dovranno raggiungere la scuola a piedi, in bicicletta, col monopattino o con i pattini a rotelle o comunque con tutti i mezzi alternativi a quelli a motore. Alle classi che arriveranno al 100% della mobilità sostenibile, andrà un piccolo gadget.

L'iniziativa vuole sensibilizzare in modo trasversale tutte le persone coinvolte col mondo della scuola sulla questione della mobilità sostenibile e questo può essere un modo per riflettere e parlare di questo tema d'attualità durante il percorso casa scuola e viceversa.

Dalle mamme arrivano due richieste: la prima è quella di chiudere al traffico veicolare le strade che portano alla scuola per il periodo necessario all’andata e ritorno, ma anche di alleggerire gli zainetti per rendere più agevole il trasporto senza l’aiuto di una macchina. La gara a scuola senz'auto, promossa dall’Ufficio politiche giovanili del Comune di Trento, si svolgerà da domani 25 maggio, a giovedì 27.