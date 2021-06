Basta con i cellulari al ristorante! Gli studenti inventano, gli esercenti dicono sì

TRENTO. I “mobile phone box” realizzati dagli studenti del liceo artistico Vittoria di Trento verranno introdotti a breve nei ristoranti trentini che vorranno aderire al progetto di alternanza tra scuola e lavoro promosso dall'Agenzia per la famiglia natalità e politiche giovanili della Provincia di Trento.

Le "phone box”, dei contenitori dal design innovativo pensati per riporre gli smartphone durante i pasti fuori casa, sono state pensate per alimentare le relazioni, il dialogo e la sana convivialità in famiglia quando si riunisce al ristorante o nei locali pubblici.

Lo slogan dell'iniziativa è “Accendiamo la famiglia e spegniamo il cellulare”. Gli studenti delle classi 4/e e 5/e dei corsi di studio in Design industria e Design dell'arredo e del legno hanno realizzato, a partire dal 2019, 24 diversi modelli in legno.

«Il progetto è stato presentato nell'ultima edizione del Safer Internet Month 2021. Siamo convinti che la mobile phone box aiuterà lo scambio relazionale dei familiari riuniti al ristorante senza la distrazione dei cellulari e, al contempo, abbiamo dato una bella opportunità agli studenti del Vittoria di cimentarsi su un progetto dall'indiscutibile valore sociale», ha commentato Luciano Malfer, dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Basta col cellulare nei ristoranti: ecco il progetto degli studenti del liceo artistico Vittoria di Trento Si chiama "mobile phone box" ed è il progetto degli studenti del liceo artistico Vittoria di Trento che ha uno slogan ben preciso: “Accendiamo la famiglia e spegniamo il cellulare”. Si tratta di una scatoletta di design dove riporre i propri cellulari prima di iniziare il pasto. Gli studenti hanno realizzato 24 modelli in legno che a breve verranno implementati e introdotti nei ristoranti trentini che vorranno aderire al progetto. Sono già due i ristoranti, certificati “Family in Trentino”, che hanno detto “sì” al progetto e che introdurranno sulle loro tavole le “mobile phone box” e sono Il Giardino delle spezie di Padergnone e "Il Barba" di Villa Lagarina. Ecco il video che spiega il progetto.

Al momento, i ristoranti certificati Family in Trentino che hanno aderito al progetto e che introdurranno sulle loro tavole le mobile phone box sono Il Giardino delle spezie di Padergnone e Il Barba di Villa Lagarina.