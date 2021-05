Asili trentini, la giunta provinciale conferma l’estensione del calendario scolastico

TRENTO. La giunta provinciale ha ufficializzato l’estensione del calendario scolastico 2020-2021 per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e ha approvato le relative disposizioni organizzative. Lo ha fatto con un apposito provvedimento di giunta mentre era in corso una protesta da parte degli insegnanti.

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda online dalle ore 8.30 di lunedì 17 maggio alle ore 20 di domenica 23 maggio. L’ulteriore apertura della scuola dell’infanzia è prevista nel mese di luglio per le scuole a calendario ordinario, nel mese di giugno per le scuole a calendario turistico e da metà luglio a metà agosto per le scuole a calendario speciale. L’attivazione del servizio avverrà con un minimo di 5 bambini iscritti per le scuole monosezionali e 7 per le altre scuole. La copertura oraria sarà di almeno 7 ore al giorno, secondo l’attuale orario di apertura della propria scuola dell’infanzia. Viene inoltre confermato il prolungamento dell’orario giornaliero di massimo 2 ore per coloro che ne hanno già usufruito durante l’anno.

Per l’attivazione del servizio sarà necessario un impegno alla frequenza da parte della famiglia, alla quale è richiesta una quota a carico pari a 50 euro, da esplicitarsi al momento della richiesta. Ulteriori informazioni di dettaglio saranno pubblicate sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it o sul portale dei servizi PAT all'indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it.

"Le difficoltà di un anno scolastico in cui molte sezioni delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono state e sono attualmente in quarantena a causa della pandemia da Covid-19, nonché la necessità di rispondere al bisogno di tante famiglie direttamente interessate, ha portato la Giunta provinciale a ritenere opportuno di disporre, anche per quest’anno, al pari dello scorso, un’estensione del calendario scolastico, disponendo quindi un prolungamento del servizio erogato dalle scuole dell’infanzia", fa sapere la Provincia.















































Trento, le maestre davanti alla Provincia: "State svendendo la scuola dell'infanzia" Oggi la manifestazione in piazza Dante organizzata dalla Uil Fpl Enti Locali. Diverse decine le insegnanti che si sono radunate per la protesta contro la decisione unilaterale della Giunta di tenere le scuole aperte in luglio (foto di Claudio Libera). GUARDA ANCHE IL VIDEO: Il raduno e i cartelli