Rientrato a Terra con la capsula Dragon il primo vino invecchiato nello spazio. Sono 12 bottiglie di Bordeaux che per 14 mesi hanno avuto una cantina d'eccezione nella Staziona Spaziale Internazionale. Alcune bottiglie saranno aperte per una degustazione esclusiva, mentre altre saranno analizzate per valutare come la microgravità ha influenzato il processo di invecchiamento.