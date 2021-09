Vaccini, Costa: terza dose a tutti ma stabilendo le priorità

ROMA. "E' ragionevole pensare che con il passare tempo si passi alla terza dose per tutti, ma occorre sempre stabilire le priorita'". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a Timeline su SkyTg24 e confermando la terza dose al personale sanitario dopo i fragili e gli ultraottantenni.

"Siamo di fronte a una scelta - ha aggiunto Costa - che il governo ha fatto sulla base delle indicazioni scientifiche che attendavamo. Siamo partiti con i fragili la scorsa settimana, l'indicazione è di procedere con gli ultraottantenni, per poi passare al personale sanitario". Sulla possibilità di estendere la terza dose a tutti, come in Israele, Costa ha sottolineato che "ci affidiamo all'Aifa, al Cts in cui rinnoviamo la nostra fiducia".