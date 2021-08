Stop alla mini quarantena per i vaccinati in arrivo dal Regno Unito

ROMA. Diventano più facili gli arrivi dal Regno Unito per i vaccinati con due dosi e tampone negativo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato un'Ordinanza che sospende dal 31 agosto la mini quarantena di 5 giorni attualmente in vigore.

Prorogate invece le misure restrittive per i viaggiatori provenienti di altri Paesi.

Intanto in Italia il report dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) evidenzia come siano in aumento i casi di Covid fra gli ultra sessantenni rispetto alla settimana precedente (14,7% contro 13,2% fra il 2 e il 15 agosto 2021).

Inoltre, sei regioni presentano l'incidenza dei casi di Covid in lenta risalita richiamando così l'attenzione sullo scenario epidemiologico che si potrebbe verificare tra due mesi, specie con la ripresa delle scuole. Frenano invece gli ingressi giornalieri in terapia intensiva.

Nella Penisola i numeri forniti dal Ministero della Salute segnano una riduzione nelle ultime 24 ore: i positivi ai test sono 6.860 rispetto ai 7.826 di ieri, con 293.464 tamponi eseguiti su 265.480 del giorno precedente. Scende anche il tasso di positività al 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri.